مصدر إطاري:زعماء الإطار يرفضون التجديد للسوداني

 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر إطاري ،الأحد، إن سرعة تشكيل الحكومة بالتوترات الاقليمية الجارية والمشهد الذي ستؤول اليه الامور في المرحلة المقبلة.وقال المصدر، ان “هناك قوى سياسية داخل الإطار التنسيقي ترى في السوداني بأنه تجاوز الخطوط الحمر خلال فترة ولايته في السنوات الثلاث، حيث ان المفاوضات بين أقطاب الإطار تجري على قدم وساق للمجيئ بشخصية جديدة بعيداً عن السوداني”.واضاف ان “احتمالات عودة الحرب بين إيران وامريكا او (اسرائيل) قد تدفع القوى السياسية العراقية لاستغلال هذا الموضوع لانتزاع تنازلات داخلية أو إعادة ترتيب التوازنات”.وبين ان “القلق الإقليمي قد يجعل بعض القوى العراقية تتريث في حسم امر الحكومة الجديدة وتنتظر اتضاح المشهد الذي تشوبه ضبابية أكثر، خصوصا ان هناك خلافات أكثر عمقاً داخل الإطار التنسيقي الذي يسعي السوداني لتجديد ولايته، في حين أغلب قوى الإطار تقف ضد تجديد الولاية التي أصبحت شبه معدومة”. 

