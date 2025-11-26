مصدر إطاري:سافايا ليس والياً على العراق والإمام الغائب من سيشكل الحكومة!!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر إطاري، الأربعاء، ان المبعوث الامريكي للرئيس دونالد ترامب مارك سافايا ليس واليا على العراق كي يتحكم في عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد، لافتا الى ان المكون الاكبر له كلمة الفصل وسيحسم امر رئيس الحكومة المقبلة.وقال المصدر، ان “التدخلات الامريكي في الشأن الداخلي العراقي ليست وليدة اللحظة، وواردة وموجودة ولكنها لن تصل الى مستوى التدخل في اختيار رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة”.واضاف ان “قوى الاطار التنسيقي والكتل الوطنية الاخرى، يعول عليها كثيرا في حسم اختيار رئيس الوزراء الجديد والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة، اذ لايمكن القفز على نتائج الانتخابات ووضع العصا في العجلة”.وبين ان “وجود سافايا داخل العراق كمبعوث امريكي للرئيس دونالد ترامب، لايعني انه وآليا على العراق كي يتحكم ويفرض كلمته تجاه اختيار رئيس الوزراء الجديد للمرحلة المقبلة للبلاد”.