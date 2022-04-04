مصدر إطاري:سنشكل الحكومة التوافقية في حال إصرار الصدر على الأغلبية

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ترامب:تهديد بلادنا من سياسي الداخل وليس من الخارج
روسيا:لا توجد مسودة إتفاق سلام جاهزة مع أوكرانيا
بايدن يأمر برفد الداخل الأمريكي بـ (مليون) برميل نفط يوميًا من الاحتياطي الإستراتيجي
تركيا:المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول حققت بعض التقارب
التحالف العربي يعلن عن إيقاف العمليات العسكرية في اليمن
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الزاملي:تم تسليم السفير التركي رسالة بشأن حقوق العراق المائية
النجيفي:فساد كبير في ملف إعمار الموصل
صالح:برنامج التنمية سيعطي الاولوية للعاطلين عن العمل من الخريجين
الموارد المائية:حكومة البارزاني تنشىء (4) سدود جديدة دون علم الحكومة الاتحادية!
وزارة الدفاع:عقود الوزارة تمر عبر قنوات تدقيقية بما فيها مجلس الوزراء
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المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
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تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
تظاهرة في بغداد ضد تجديد الولاية الثانية للرئاسات الثلاث والمطالبة بمحاكمة المالكي
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