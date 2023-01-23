مصدر إطاري:قادة الإطار من رشحوا (العلاق) لمنصب محافظ البنك المركزي

مصدر إطاري:قادة الإطار من رشحوا (العلاق) لمنصب محافظ البنك المركزي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف قيادي بارز في الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن كواليس قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء محافظ البنك المركزي وتكليف علي محسن العلاق بدلا عنه.وقال القيادي، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، ان “قرار اعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، تم بالاتفاق ما بين قادة الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اجتماعهم، ليلة امس، في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري”.وبين ان “قرار الاعفاء تم بتصويت أغلبية قادة الاطار وكان مدعوماً من قبل رئيس الوزراء، واختيار علي محسن العلاق محافظا للبنك المركزي، تم بتصويت الهيئة القيادية للاطار التنسيقي، وأيضا السوداني كان داعماً لهذا الاختيار”.ولفت إلى منح العلاق مهلة ثلاثة أشهر لتقييم عمله وادائه، وحضر الاجتماع مع قادة الاطار والسوداني بعد الاتفاق على تكليفه بهذه المهمة”.وصباح اليوم الاثنين، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، فيما كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

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