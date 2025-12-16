مصدر إطاري:لن نسمح لمبعوث ترامب في تشكيل الحكومة الجديدة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد مصدر إطاري، اليوم الثلاثاء، تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة عبر موافقة المبعوث الأمريكي مارك سافايا، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي سيقول كلمة الفصل في حسم أمر الحكومة المقبلة، بالتعاون مع رئيسي الجمهورية والبرلمان.وقال المصدر، إن “رئيس الوزراء المقبل سينتخب داخل الإطار التنسيقي، ثم يُقدم إلى رئيس الجمهورية القادم لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة”.وأضاف أن “الحديث عن التدخلات الخارجية، وخصوصاً الأمريكية، ومحاولة فرض الاملاءات والضغوط، يمثل محاولات للالتفاف على مشروع الإطار التنسيقي لإعادة ضبط العملية السياسية وفق معايير وأطر تدعم السلطة التنفيذية والتشريعية”.وأوضح المصدر، أن “الأميركيين يسعون إلى دولة محاصصة غير كفوءة، بينما الإطار التنسيقي يواصل مناقشاته لاختيار رئيس وزراء سيكون العامل الحاسم في اختيار رئيسي البرلمان والجمهورية، مؤكداً أن الحديث عن تشكيل الكابينة الوزارية عبر موافقة سافايا مبالغ فيه ولن يرى النور”.

