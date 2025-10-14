مصدر إطاري:مشاركة السوداني في شرم الشيخ جاء خلافا لموقف البلد الرافض من التطبيع

مصدر إطاري:مشاركة السوداني في شرم الشيخ جاء خلافا لموقف البلد الرافض من التطبيع
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-افاد مصدر إطاري، الثلاثاء، بأن مشاركة رئيس الوزراء محمد السوداني في قمة شرم الشيخ، تمت دون مشاورة قوى الإطار التنسيقي، مؤكداً أن وجود شخصيات مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمطبعين في القمة يُعد استفزازاً صارخاً لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية، ولا سيما بعد الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة.وقال المصدر، إن “الأجدر برئيس الوزراء أن يأخذ مشورة القوى الاطارية قبل المشاركة في القمة، خصوصاً أن العراق يمتلك موقفاً مبدئياً واضحاً من الكيان الإسرائيلي”، مضيفاً أن “تواجد ترامب والمطبعين في القمة يمثل إهانة لدماء الفلسطينيين الذين يتعرضون منذ أكثر من عامين لعمليات قتل وإبادة ومجازر ممنهجة على يد قوات الاحتلال”.وأضاف أن “مشاركة العراق في مثل هذه القمم يجب أن تكون مبنية على رؤية وطنية موحدة، لا على تصرفات فردية قد تُحسب على الحكومة الحالية”، مبيناً أن “السنوات الماضية أثبتت أن الهرولة العربية نحو التطبيع مع إسرائيل أصبحت واقعاً مؤسفاً، لكن العراق يظل استثناءً واضحاً بموقفه الثابت في رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *