مصدر إطاري:وزير الخارجية يعمل ضد العراق

مصدر إطاري:وزير الخارجية يعمل ضد العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي إطاري،السبت، ان “وزير الخارجية يواصل عمله لخدمة مصالح الإقليم من خلال تثبيت الوجود الأمريكي في العراق، واطلاق التصريحات التي تخدم مصالح واشنطن واربيل”.وأضاف ان “وزير الخارجية يتحمل مسؤولية كبيرة امام الشعب العراقي كونه تكلم واطلق تصريحات لا تصب بمصلحة العراق، وابرزها التآمر مع أمريكا بشأن تواجد قواتها داخل العراق”.وبين ان “رئيس الحكومة الاتحادية يتحمل مسؤولية تصريحات وزير الخارجية ومحاولاته لابقاء القوات الأمريكية داخل العراق”.ودعا “مجلس النواب الى التحرك باتجاه استجواب الوزير تحت قبة البرلمان”.

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