مصدر إطاري: استهداف القوات الأمريكية من قبل الحشد قريباً

مصدر إطاري: استهداف القوات الأمريكية من قبل الحشد قريباً
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر إطاري مقرب من الفصائل الولائية  ،اليوم الخميس، أن  رئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي وهو رئيس” المقاومة الإسلامية في العراق” المتمثلة بفصائل الحشد الولائية قد أبلغ زعماء تلك الفصائل  بعدم استهداف القوات الأمريكية  ردا على مقتل اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والقصف الامريكي على حشد كتائب حزب الله إلا بأمر من قيادة الحرس الثوري وسيكون قريبا، واكد المصدر ان المحمداوي ابلغ تلك الفصائل باستخدام  الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة في استهداف القواعد الامريكية في العراق وسوريا، واضاف المصدر ، ان الفصائل الحشدوية ” المقاومة الإسلامية” التي ستشارك في سلسلة الاستهداف هي” بدر- العصائب،كتائب حزب الله- النجباء- كتائب سيد الشهداء- كتائب الامام علي – انصار الله الاوفياء – الطفوف”.

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