مصدر إطاري: الزعامة الإطارية تنتظر قرار خامنئي في حسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في الإطار التنسيقي، الاثنين، تفاصيل ما جرى خلال اجتماع قوى الإطار الذي عُقد في منزل  الإيراني الأصل النائب محسن المندلاوي، نافيًا وجود اتفاق نهائي على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة.وقال المصدر ، إن “اجتماع الإطار لم يشهد أي توافق أو إجماع على ترشيح المالكي، موضحًا أن ما حصل تمثل بإعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تنازله عن الترشح لصالح المالكي، في خطوة وصفها بالمبادرة الهادفة إلى إنهاء الجدل السياسي ومحاولة كسر حالة الانسداد”.وأضاف، مشترطًا عدم الكشف عن اسمه، أن “قوى الإطار التنسيقي لم تحسم موقفها حتى الآن بشأن مرشح رئاسة الوزراء، ولا يوجد اتفاق نهائي على اسم محدد لأنها منتظرة قرار خامنئي بذلك”، وبيّن المصدر أن “جميع السيناريوهات ما تزال مطروحة، بما في ذلك احتمال تنازل نوري المالكي نفسه عن الترشح خلال الأيام المقبلة، لصالح أحد المرشحين التسعة الآخرين، أو التوجه نحو اختيار مرشح تسوية توافقي جديد يحظى بدعم مختلف قوى الإطار التنسيقي”.يذكر ان الزعامة الإطارية مجموعة من الخونة والسراق يعملون لصالح إيران وجيوبهم وتحرير العراق يبدأ بالخلاص من هؤلاء .

