مصدر إطاري: العامل الخارجي من سيحسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أفاد مصدر إطاري الثلاثاء، ان الضغوط الخارجية التي تمارس على العراق والعملية السياسية ستكون لها كلمة الفصل في حسم منصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة. وقال المصدر، ان “هناك ضغوط داخلية وخارجية وخصوصا الخارجية فلها كلمة الفصل في قضية اختيار رئيس الوزراء، حيث ان الاطار التنسيقي مازال غير حاسم لأمره ولم يكشف عن المرشحين الفعليين لهذا المنصب”.وأضاف ان “الأمور والتطورات مازالت سرية بشان اختيار رئيس الوزراء، على الرغم من ان العملية السياسية تسير بشكل جيد ووفق المدد الدستورية، حيث لم يتم التجاوز على الفترات المحددة”.وبين ان “الانظار متوجهة حاليا على منصب رئيس الجمهورية، لحسم اختيار احد المرشحين للمنصب، ليتم بعدها الدخول في المدة الدستورية لتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء كي يعمل رئيس الجمهورية على تكليفه بتشكيل الكابينة الوزارية”.

