مصدر إطاري: اليوم سحب ترشيح المالكي وانتخاب البديل
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي، اليوم الأربعاء، بأن قوى الإطار التنسيقي تتجه لعقد اجتماع “حاسم” خلال الساعات المقبلة، لحسم ملف مرشحها لرئاسة الحكومة، وذلك قبيل انتهاء مهلة أميركية جديدة يوم غد الخميس.وقال مصدر في الإطار التنسيقي ، إن الاجتماعات التشاورية التي عقدت بين بعض قوى الإطار خلال اليومين الماضيين أفضت إلى اتفاق أولي على عقد اجتماع قريب لاتخاذ القرار النهائي بشأن مرشح رئاسة الحكومة.وأوضح أن “تمسك واشنطن بموقفها من مرشح الإطار التنسيقي يفرض على قوى البيت الشيعي الاجتماع لاتخاذ قرارها النهائي”، مبيناً أن القوى ستناقش عدداً من المقترحات لتفكيك عقدة تسمية رئيس الحكومة المقبلة على خلفية الرسالة الأميركية.وأشار المصدر إلى أن رسالة أميركية وصلت إلى أحد زعماء الإطار طالبت بحسم الموقف خلال 48 ساعة، قبل أن يُطلب عبر وسيط تمديد المهلة إلى خمسة أيام إضافية، والتي تنتهي يوم غد الخميس، ما يجعل الاجتماع المرتقب حاسماً.وأضاف أن “قيادات داخل الإطار تدفع باتجاه سحب ترشيح المالكي، فيما تتحفظ أطراف أخرى على ذلك”.

