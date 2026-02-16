مصدر إطاري: بأمر خامنئي المالكي لن ينسحب من الترشيح “رغم أنف ترامب”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو المكتب السياسي لحزب “اقتدار”، المنضوي في الإطار التنسيقي، نسيم عبد الله، يوم الاثنين، عن وجود مباحثات واجتماعات داخل البيت الشيعي بشأن مرشح رئاسة الحكومة الجديدة.وقال عبد الله في حديث صحفي، إن “قوى الإطار ستأخذ بنظر الاعتبار التحديات التي تمر بها البلاد وقضية الإجماع الوطني إزاء مرشح البيت الشيعي لرئاسة الحكومة، وبالتالي ستحسم الجدل إزاءه من خلال قرار موحد”.في المقابل، أشار مصدر في الإطار التنسيقي، إلى أن “بعض زعامات الإطار التنسيقي، لا سيما المتحفظة على ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لرئاسة الحكومة، عقدت اجتماعات تشاورية مع أغلب قيادات البيت الشيعي لتوحيد الرؤى والمواقف إزاء استمرار الترشيح ومناقشة الأمر مع الأخير، وكانت النتائج تمسك المالكي بترشيحه للمنصب”.وبحسب المصدر،فإن بعض قوى الإطار ترى أن التحديات كبيرة والأزمات المتراكمة قد تولد ردوداً عكسية من قبل العراقيين إزاء العملية السياسية برمتها، فضلاً عن الضغوط الخارجية والتحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى امكانية مناقشة اختيار مرشح جديد من قائمة المرشحين السابقين، وبالتالي يبقى الأمر رهنًا بيد الإطار.من جهته، أكّد مصدر مقرب من المالكي، أن “الأنباء والمعلومات التي تحدثت عن نيته بالانسحاب من الترشيح مساء اليوم غير صحيح، فهو مصر على استمرار الترشيح”.

