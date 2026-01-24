مصدر إطاري: تحويل الإطار الى “مؤسسة تجارية لصوصية سياسية”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر إطاري، السبت، بأن هناك توجهاً عاماً داخل البيت الشيعي لتحويل الإطار التنسيقي إلى “مؤسسة سياسية تجارية”، يتزعمها من يحظى بإجماع قوى الإطار. وبحسب المصدر، فإن رسائل إقليمية ودولية أكدت ضرورة اختيار شخصية غير جدلية لرئاسة الحكومة المقبلة، ما دفع الزعامات الفاعلة داخل البيت الشيعي إلى المطالبة بإعادة النظر في أسماء المرشحين، بما يحقق التوازن في العملية السياسية ويتلاءم مع تطورات المنطقة.ووفق المصدر، قد يتم اللجوء إلى اختيار مرشح تسوية، تدعمه أو تتبناه إحدى القوى التي تمتلك أعلى وزن نيابي وسياسي، لافتاً إلى أن طبيعة المخطط الذي يجري في المنطقة يؤكد محورية العراق في المشهدين الإقليمي والدولي، ما يستدعي اختيار شخصية مقبولة من جميع الأطراف وليس المالكي.وخلص المصدر، إلى القول إن “هناك توجهاً لدى عموم قوى الإطار التنسيقي لتحويل الإطار إلى مؤسسة سياسية تجارية موسعة، تتزعمها شخصية تحظى بتأييد جميع القوى، على أن تكون لها إمامة عامة ونظام داخلي ينظم العلاقات البينية، فيما سيتم الاتفاق لاحقاً على تسمية هذه المؤسسة”.وكشفت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية، أمس الجمعة، عن ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً على كبار السياسيين العراقيين خلال الأسابيع الماضية، من أجل تشكيل حكومة لا تضم في صفوفها ممثلي الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، من خلال تهديدات تشمل إجراءات اقتصادية، مثل تقليص إمدادات الدولار التي تُرسل نقداً مقابل المبيعات النفطية الخاصة بالعراق.

