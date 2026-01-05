مصدر إطاري: موضوع المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة ما زال في دور الشرنقة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر إطاري مسؤول، الاثنين، أن الاجتماع المزمع عقده  لقادة الاطار مساء اليوم سيكون حاسما في ما يتعلق بالاتفاق على مرشح الإطار لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، إضافة إلى بحث آليات توزيع الحقائب الوزارية، مشيرا الى ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني التقيا خلال الايام الماضية ، حيث تم الاتفاق على معايير تحدد مرشح رئاسة الحكومة المقبل . وقال المصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن”  قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعًا مهمًا مساء اليوم لمناقشة ملف تسمية رئيس الحكومة المقبلة” ، مبينا أن ” الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام لا تتعدى كونها للاستهلاك الإعلامي، وأن الأسماء المطروحة فعليًا داخل الإطار لا تتجاوز تسعة مرشحين” .وأضاف أن ” رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني عقدا لقاءً مهمًا جرى خلاله الاتفاق على مجموعة من المعايير الخاصة بمنصب رئيس الحكومة، سيتم عرضها على قادة الإطار خلال اجتماع اليوم”.وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا ملف توزيع الحقائب الوزارية الخاصة بالإطار التنسيقي، وفقًا للتوازنات السياسية والثقل الانتخابي لكل طرف.

