مصدر إطاري: نواب الإطار سيحسمون الرئاسات الثلاث
بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر إطاري ،اليوم الثلاثاء، ان الاطار التنسيقي ستكون له كلمة الفصل في اختيار وحسم موضوع الرئاسات الثلاث، خصوصا في حال عدم توصل البيتين السني والكردي الى مرشحين لرئاستي الجمهورية والبرلمان. وقال المصدر، ان “الاطار التنسيقي لن يتمكن فقط من حسم منصب رئيس الوزراء، بل ان رئاستي البرلمان والجمهورية ستحسمان بأصوات الاطار التنسيقي، وذلك بسبب الضعف والانشقاقات الحاصلة داخل البيتين السني والكردي”.وأضاف ان “الاكراد مازالوا يدورون في حلقة مغلقة ولم يتفقوا بعد على اسم معين ليقدموه الى البرلمان كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، إضافة الى السنة الذين لم يخرجوا باسم المرشح لمنصب رئيس البرلمان”.وبين ان “الاتحاد الوطني رهن اختيار وحسم منصب رئيس الجمهورية بإعلان تشكيل حكومة كردستان، بعد ان مضى اكثر من عام على اجراء الانتخابات في إقليم كردستان من دون تشكيل حكومته الجديدة، الامر الذي زاد الأمور تعقيدا في الإقليم”. 

