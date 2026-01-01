مصدر إطاري يدعو إلى ضبط تصرفات الأتروشي لكونه “عنصرياً”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر إطاري، اليوم الخميس، أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، فرهاد الأتروشي، يُعد شخصية متطرفة وانفصالية، مشدداً على ضرورة ضبط إيقاع أدائه ضمن رئاسة البرلمان.وقال المصدر، إن “استبعاد المرشح السابق لمنصب النائب الثاني، شخوان عبد الله، المعروف بمواقفه وانحيازه لسياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني، لم يدفع الحزب إلى تعديل نهجه، بل قدّم مرشحاً بديلاً أكثر تطرفاً، وهو فرهاد الأتروشي”.وأضاف ان “الأتروشي يتبنى مواقف متطرفة وانفصالية، وكان له دور واضح في اتخاذ مواقف معارضة للحشد الشعبي، الأمر الذي يستدعي من رئاسة البرلمان ومجلس النواب العمل على ضبط أدائه وتصحيح مواقفه السابقة، لا سيما تجاه الحشد الشعبي”.يذكر أن النائب فرهاد الأتروشي حلّ بديلاً عن شخوان عبد الله خلال الجولة الثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بعد أن أدرك الحزب الديمقراطي الكردستاني صعوبة فوز مرشحه السابق في عملية التصويت.

