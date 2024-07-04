مصدر إطاري:(7) ملايين زائر إيراني سيشارك في أربعينية الإمام الحسين

مصدر إطاري:(7) ملايين زائر إيراني سيشارك في أربعينية الإمام الحسين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي إطاري مسؤول ، الخميس،عن مشاركة (7) ملايين زائر إيراني لتأدية الزيارة الأربعينية للإمام الحسين التي ستصادف بتاريخ 25 من الشهر المقبل، وأضاف المصدر، ان دخول هذا العدد الكبير من خلال كافة المنافذ بورقة مختومة من قبل وزارة الداخلية الإيرانية وليس بجوازات السفر، وتابع، أن حماية الزوار ستكون من قبل الحرس الثوري والحشد الشعبي والاطلاعات الإيرانية ،وأكد أن منام وأكل وشرب هذا العدد  الكبير جداً سيكون مجانا من خلال المواكب الحسينية والغطاء المالي لمرجعية السيستاني والعتبة الحسينية بخسارة الميزانية العراقية بمبلغ لايقل عن مليار دولار ،وكان الأجدر بالحكومة الاستفادة من دخول هذا العدد من خلال فرض رسوم تأشيرة الدخول بمبلغ لايقل عن 50 دولارا للزائر الواحد لمعالجة العجز في الموازنة.

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