مصدر إيراني:العلاقات بين السعودية وإيران ستعود قريباً

مصدر إيراني:العلاقات بين السعودية وإيران ستعود قريباً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر إيراني، الاحد، عن تفاصيل جولة المباحثات الخامسة بين السعودية وايران التي عقدت في العاصمة بغداد، مبينا أنها وضعت خارطة للعلاقات بين البلدين.ونقلت صحيفة “الصباح” العراقية الرسمية بعددها الصادر اليوم ، عن المصدر قوله، إن “الجولة حضرها مندوب عن الحكومة العراقية إضافة إلی مسؤولين رفيعي المستوی من مجلس الأمن القومي الإيراني ورئيس جهاز المخابرات السعودي خالد الحميدان بصفتهم ممثلين كاملين عن البلدين”.وأضاف المصدر، أن “الجولة الخامسة كانت أكثر وضوحاً من سابقاتها حيث استفادت من نتائج الاجتماعات السابقة ووضعت خارطة طريق للاجتماعات والعلاقات الثنائية بين البلدين الأمر الذي رفع سقف الآمال بعودة قريبة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.وأوضح، أن “اجتماع الجولة الخامسة تطرق للعلاقات الثنائية والأوضاع الأمنية في المنطقة الخليجية إضافة إلی الأوضاع والتطورات في منطقة الشرق الأوسط بناء علی جدول الأعمال الذي تم تحديده من قبل الجانبين”.

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