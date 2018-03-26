مصدر: استكمال (1000) مذكرة قبض بحق زعامات سياسية ورئيس حكومة سابق
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي مطلع ، الاثنين ، عن استكمال مذكرات قبض بحق متهمين بالفساد وهدر الأموال العراقية.وقال المصدر ، انه ‘تم استكمال نحو 1000 مذكرة قبض بحق متهمين بالفساد، بينهم زعامات سياسية ورئيس حكومة سابق’، موضحا ان ‘المذكرات انجزت بإشراف فريق تحقيق دولي’.وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان ‘رئيس الوزراء الحالي لم يحسم أمره بعد من ناحية قبول تنفيذ هذا الامر قبيل الانتخابات او بعدها’.ورجح المصدر ، ان ‘يكون هناك اجراءً دولياً بهذا الصدد، خصوصا وان التحقيقات بهذا الشأن اثبتت مساهمة الأموال العراقية المسروقة بعمليات ارهاب وتنظيمات مسلحة’.