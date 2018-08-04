مصدر: الإعلان قريباً عن تحالف الكتلة الأكبر بإشراف معول تهديم العراق نوري المالكي

مصدر: الإعلان قريباً عن تحالف الكتلة الأكبر بإشراف معول تهديم العراق نوري المالكي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، بأن اللقاءات والمشاورات بين الأطراف الشيعية افضت بإتفاق نهائي لإعلان التحالف الثلاثي بين دولة القانون والفتح والنصر لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي ستُشكل الحكومة العراقية الجديدة.وافاد المصدر، ان “دولة القانون والفتح والنصر اتفقوا مع اتحاد القوى السنية والحزبيين الكرديين لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر باتفاق مبدئي على منح وزارتي الداخليّة والنفط للمكوّن الشيعي، ووزارة الدفاع للمكوّن السنّي، واما وزارة المالية أو الخارجية للمكوّن الكردي”.واكد المصدر ان “خطاب مرجعية السيستاني قد خلق حافزا جديدا للكُتل السياسية في العودة للمفاوضات وتسريعها من أجل تشكيل الحكومة الجديدة ، لكن يبدو (والكلام للمصدر) ان تحالف سائرون وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية قد يختارون العمل في المعارضة البرلمانية”.يشار إلى ان مصدر سياسي كشف ان خطبة الجمعة لمرجعية السيد السيستاني بثت الروح في جميع الكتل الفائزة بالانتخابات وبدأت تتحرّك للاسراع بتشكيل الكتلة الاكبر التي سُتكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة.وكان المرجع الأعلى علي السيستاني قد حذر وعبر ممثله عبدالمهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة بالصحن الحسيني ، الحكومة المقبلة من التنصل من العمل بما تتعهد به، حيث حثت على تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن على أسس صحيحة لمواجهة الفساد وسوء الخدمات الأساسية.يذكر ان مصادر سياسية مطلعة افادت بان جميع الكتل السياسية التي شاركت بانتخابات ايار 2018 تترّقب انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي التي وصلت إلى مراحلها النهائية للتفاهم بشأن تشكيل تحالفات الكتلة النيابية الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة المقبلة.هذا وافادات مصادر سياسية مطلعة بأن واشنطن تتحرّك لمنع محاولات الاطاحة برئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي من الولاية الثانية.

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