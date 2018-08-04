مصدر: الإعلان قريباً عن تحالف الكتلة الأكبر بإشراف معول تهديم العراق نوري المالكي

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وزارة الزراعة: تضرر القطاع الزراعي بنسبة 50%
السلطة اللبنانية :أموال العراق المودعة في مصارف لبنان في زمن النظام السابق حولت إلى البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي
حكومة كردستان ترفع دعوى قضائية ضد وزير التجارة الاتحادي
البنك المركزي العراقي :180 قضية غسيل أموال أمام الإدعاء العام
وزارة النفط:(7 ) مليارات و(597) مليونا و (348) ألف دولار إيرادات النفط لشهر تموز الماضي
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