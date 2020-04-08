مصدر: الزرفي يرفض “توسل” شيعة إيران بتقديم الاعتذار

مصدر: الزرفي يرفض “توسل” شيعة إيران بتقديم الاعتذار
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي , الثلاثاء, عن اتصالات هاتفية ومباشرة تجريها شحصيات سياسية رفيعة مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لاقناعه بتقديم الاعتذار, مشيرا الى أن هذه الاتصالات طمأنت الاخير باسناده منصب رفيع في الحكومة المقبلة.وافاد المصدر ، إن “اتصالات اجرتها بعض الشخصيات السياسية المهمة من داخل البيت الشيعي مع المكلف عدنان الزرفي امس الثلاثاء طالبته بتقديم اعتذاره عن التكليف”, مبينا ان “الاتصالات تمت بصورة مباشرة وعن طريق الاتصالات الهاتفية”.واضاف المصدر، أن “المتصلين وعدوا الزرفي ان يختار اي منصب رفيع في الحكومة المقبلة وان يكون برنامجه محط اهتمام لبرنامج المرشح البديل عنه”, مرجحا “موافقته على التطمينات التي عرضت عليه”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي نفى في وقت سابق، تقديم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اعتذاراً عن تشكيل الحكومة، مؤكداً أنه لا يزال يواصل مشاوراته مع جميع الأطراف. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *