مصدر: الزرفي يرفض “توسل” شيعة إيران بتقديم الاعتذار

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وصلت للبيض..العصائب تقتحم شركة انتاج بيض المائدة في بابل لاستمرار توريد البيض من إيران!
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النزاهة النيابية:وزير المالية حول نصف خزينة الدولة إلى الإقليم بعلم عبد المهدي
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وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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