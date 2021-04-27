مصدر: الكاظمي لن يشارك هو وحزبه في الانتخابات القادمة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر عراقي مقرب من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بأن تياري “المرحلة” و”الازدهار” المحسوبين على الأخير، “لن يدخلا الانتخابات”.ونقلت روسيا اليوم، عن المصدر المقرب من الكاظمي، القول، إن “تياري “المرحلة” و”الازدهار” المحسوبين على رئيس الوزراء، لن يدخلا الانتخابات”، مبيناً ان “القرار اتخذ مؤخرا بعدم خوض التيارين الانتخابات المقبلة، خاصة وأنهما يداران من قبل مقربين من الكاظمي ومحسوبين على فريقه السياسي”.وأضاف، أن “التيارين سيواصلان عملهما السياسي بدعم المرشحين المستقلين، ويفكران بخوض الانتخابات ما بعد المقبلة”.وأشار إلى أن “القرار اتخذ بسبب اشتراطات سياسية سابقة أوصلت الكاظمي إلى رئاسة الحكومة والتزاماته مع الكتل السياسية”.ويوم أمس، كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أن “الأخير قرر عدم خوض الانتخابات المقبلة”.فيما افاد مصدر سياسي مطلع اليوم، ان سبب عدم مشاركته لفشله الحكومي وعدم تنفيذ تعهداته وورقته السياسية احترقت في الشارع العراقي لعدم مصداقيته وضعفه امام تجاوز الميليشيات على سيادة الدولة والمواطن.