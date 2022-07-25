مصدر :المالكي رئيسا للوزراء من خلال محمد السوداني

مصدر :المالكي رئيسا للوزراء من خلال محمد السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، على ترشيح القيادي في حزب الدعوة محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة.وقال مصدر مطلع في الاطار التنسيقي، إن “الاطار صوت بالاجماع على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، خلال اجتماعه الذي عقده في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري ببغداد”.واضاف، أن “جميع اطراف الاطار التنسيقي صوتت على محمد شياع السوداني”.

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