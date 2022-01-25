مصدر: بافل طالباني في بغداد لدعم تجديد الولاية الثانية إلى برهم صالح

مصدر: بافل طالباني في بغداد لدعم تجديد الولاية الثانية إلى برهم صالح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني مساء  امس الاثنين إلى العاصمة بغداد، للتباحث مع الأطراف السياسية حول مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.وكان المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني أعلن يوم أمس اختيار برهم صالح كمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية لدورة ثانية.وقال مصدر مطلع في الحزب ، إن طالباني مترأساً وفداً من الحزب سيناقش القوى السياسية الشيعية والسنية حول انتخاب مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية.يأتي ذلك، بالتوازي مع وصول وفد رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد لمناقشة الأطراف السياسية حول مرشح الحزب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.ويدور خلاف بين الحزبين الاتحاد الوطني الذي يتمسك بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية، والديمقراطي الكوردستاني المعترض على ترشيحه.وجرى في العرف السياسي خلال الدورات الرئاسية المنصرمة، تسلم مرشح من الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية.لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة، إذ أعلن الديمقراطي ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.ويرى الديمقراطي الكوردستاني، أن منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق كوردي وليس حزبياً.

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