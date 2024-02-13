مصدر بدري:(هادي العامري) أبن خميني وحارب العراق لمدة (8)سنوات لايخاف من الدرون الأمريكي

مصدر بدري:(هادي العامري) أبن خميني وحارب العراق لمدة (8)سنوات لايخاف من الدرون الأمريكي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- نفى مصدر مقرب من منظمة بدر، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، ما يتداول عن خشية زعيم تحالف الفتح ورئيس منظمة بدر هادي العامري من القدوم إلى محافظة ديالى بسبب مخاوف من المسيرات الامريكية.وقال المصدر ، إن” العامري أبن خميني وخامئني وحارب العراق لمدة 8 سنوات تحت عمامة خميني لايخاف من المسيرات الأمريكية ، وعمله واضح منذ 2003 وبشكل علني  يعمل لصالح المشروع الإيراني .واضاف، ان” كتلة العامري مع المالكي حققت اعلى الاصوات في ديالى ومن حقها الظفر بمنصب المحافظ، والعامري ربما هو الاكثر تاثيرًا لأنه مدعوم شخصيا من خامئني وقيادة الحرس الثوري ليس لكونه حاصل على الجنسية الإيرانية أو زوجته إيرانية  من القومية الفارسية واخوانها في قيادة الحرس الثوري بل لشجاعته “الجهادية الشيعية ” هي وراء حصول منظمة بدر على أعلى الأصوات في المحافظات “.واشار المصدر، إلى أن “عدم قدوم العامري إلى مدينة بعقوبة للإسهام في دفع مسارات ولادة حكومة ديالى يعود إلى انشغاله في الاحداث الاخيرة في البلاد خاصة بعد عمليات القصف المتكررة للحشد الشعبي والدعوة لاخراج القوات الامريكية، نافيا بان يكون عدم قدومه بسبب هواجسه من المسيرات الامريكية”.

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