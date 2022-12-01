نائب:اتحدى السوداني أن يسترد الأمول المسروقة من زعماء الإطار والميليشيات

نائب:اتحدى السوداني أن يسترد الأمول المسروقة من زعماء الإطار والميليشيات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدى عضو في لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن يرفع الخطوط الحمراء تجاه استرداد الأموال المسروقة من قبل المالكي والعامري والحكيم والحلبوسي والفياض والأعرجي والغبان وزعماء ميليشيا الحشد الشعبي وغيرهم من أتباع إيران .وقال عضو اللجنة الذي رفض الكشف عن اسمه، أن مكافحة الفساد التي أعلنها السوداني  لاتختلف عن دعوات الفاسدين أنفسهم ، كما أن القضاء بزعامة الولائي فائق زيدان جزء من منظومة الفساد ولذلك استحالة احالة من شرعن الفساد وسرق المال العام بوجود الأحزاب الإسلامية السياسية والنفوذ الإيراني.

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