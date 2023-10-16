مصدر برلماني:الأمن النيابية رفعت مسودة قانون الأمن الوطني لرئاسة البرلمان للتصويت عليه

مصدر برلماني:الأمن النيابية رفعت مسودة قانون الأمن الوطني لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انهت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، القانون الخاص بجهاز الأمن الوطني ورفعته الى البرلمان.وقال مصدر مطلع ، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية اجرت بعض التعديلات على القانون الخاص بجهاز الأمن الوطني”.وأضاف أن “اللجنة رفعت القانون الى رئاسة مجلس النواب من اجل التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة”.

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