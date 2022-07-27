مصدر برلماني:الإطار طالب رئاسة البرلمان بتحديد يوم السبت المقبل جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية

مصدر برلماني:الإطار طالب رئاسة البرلمان بتحديد يوم السبت المقبل جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر نيابي، الاربعاء، بإرسال الاطار التنسيقي كتابا رسميا الى رئاسة البرلمان لتحديد السبت المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية. وذكر المصدر : ان “الإطار قدم طلبا رسميا الى  هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة البرلمان السبت المقبل للتصويت على رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان”. وأوضح انه ” لغاية الان  لم تحدد رئاسة مجلس النواب موعد الجلسة المقبلة”.

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