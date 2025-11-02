آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب:فساد حكومة السوداني كارثي
تركيا مازالت تضحك على حكومة السوداني..أيهما الأصح وثيقة ام إتفاقية بشأن حصة العراق المائية؟؟
بعد تهديده للسوداني ..مفوضية الانتخابات تعيد(حسين عرب) للسباق الانتخابي!
مصدر برلماني:الانتخابات العراقية مسرحية الفاسدين والخونة
سياسي كردي:حصص المناصب بين حزبي بارزاني وطالباني وراء تأخير تشكيل الحكومة
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
تركيا مازالت تضحك على حكومة السوداني..أيهما الأصح وثيقة ام إتفاقية بشأن حصة العراق المائية؟؟
خبير مالي:الشعب لايثق بالمصارف ويخزن أمواله في البيوت
إيران:أكثر من (567) مليون دولار قيمة صادراتنا للعراق من منفذ واحد فقط خلال (7) أشهر
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
نائب:تركيا قطعت المياه عن العراق لخيانة السوداني وحكومته لأمانة المسؤولية
-
- رياضية
- تحقيقات
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
إيران:أكثر من (567) مليون دولار قيمة صادراتنا للعراق من منفذ واحد فقط خلال (7) أشهر
خبير مائي:حرب المياه من قبل تركيا وإيران ضد العراق بسبب ضعف حكومة السوداني
الزراعة النيابية:انعدم الأمن الغذائي في العراق بسبب غياب وطنية السوداني وحكومته
الاتصالات النيابية:السوداني متورط في عدم استحصال المستحقات المالية التي بذمة شركات الهاتف النقال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
-
- اذاعة INN