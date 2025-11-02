مصدر برلماني:الانتخابات العراقية مسرحية الفاسدين والخونة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد مصدر برلماني، اليوم الاحد، النظام الديمقراطي والانتخابي في العراق، مؤكداً أن نتائج الانتخابات باتت معلومة قبل إجراء عملية الاقتراع.وقال المصدر، إن “الانتخابات لن تحل أو تخرج البلد وإقليم كردستان من المشاكل التي يعانيها، إذ أصبحت هذه العملية الديمقراطية أشبه بالمسرحية”.وأضاف أن “الأحزاب الحاكمة تستغل السلطة وكل الوسائل المتاحة لإغراء الشعب بالمكافآت والمناصب والمال، وحتى أساليب الترهيب، بهدف الفوز في الانتخابات”.وأشار إلى أن “الشعب لم يصل إلى مرحلة الوعي التام لممارسة العملية الديمقراطية، كما أن الأحزاب السياسية لا تؤمن بها، في ظل غياب الحساب والعقاب للمسؤولين المقصرين، وعدم حدوث تداول سلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع”. 

