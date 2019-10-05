مصدر برلماني:الحلبوسي جمع 50 شخصا من خارج الانتفاضة على أساس أنهم ممثلين عنهم!

مصدر برلماني:الحلبوسي جمع 50 شخصا من خارج الانتفاضة على أساس أنهم ممثلين عنهم!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني ،اليوم السبت، أن الحلبوسي جمع 50 شخصا من  بعض افراد حمايته واشقائهم وبعض رجال دين وشيوخ عشائر من الموالين له وللحكومة واجتمع بهم في مبنى البرلمان  على اساس هؤلاء ممثلين من الانتفاضة الشعبية قبيل انعقاد جلسة المجلس المرتقبة هذا اليوم.وافاد المصدر، إن ” الجمع ضم حوالي 50 شخصاً بدأ باستعراض مطالب المتظاهرين على هيئة رئاسة مجلس النواب تمهيدا لعرضها من قبل الرئيس على النواب في جلسة اليوم”.وفي وقت سابق  من اليوم رفضت تنسيقية الانتفاضة دعوة الحلبوسي للحضور الى البرلمان  وأكدوا انهم لم يشكلوا أية وفدا لتمثيل المتظاهرين.

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