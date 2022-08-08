مصدر برلماني:الحلبوسي غير مهتم بتظاهرات الشعب ضد الظلم والطغيان

مصدر برلماني:الحلبوسي غير مهتم بتظاهرات الشعب ضد الظلم والطغيان
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بغداد / شبكة أخبار العراق- كشف مصدر برلماني ،الاثنين، ان محمد الحلبوسي يعتبر منصب رئيس البرلمان من وجهة نظره منصب تنفيذي، واضاف،ان الحلبوسي ليس له علاقة ولم يتفاعل مع معاناة الشعب العراقي همه الوحيد هو انتفاخ جيبه من السحت الحرام ، وأكد المصدر، اما الوطنية عند الحلبوسي فهي التجارة السياسية والحصول على اموال الدعم الخارجي لتنفيذ اجندات تلك الدول او الاحزاب المتنفذة في العراق، واوضح المصدر،الحلبوسي لم يتفاعل مع حالات القمع تجاه تظاهرات الإقليم من قبل حكومة البارزاني حتى لايزعل الاخير عنه وكذلك  تظاهرات ثورة تشرين فهو غير مبالي بها أصلا ،المهم المناصب والاستحواذ على المال العام. 

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