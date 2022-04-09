مصدر برلماني:الخلل الأمني في الانبار نتيجة التقاطعات السياسية

مصدر برلماني:الخلل الأمني في الانبار نتيجة التقاطعات السياسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا مصدر نيابي في محافظة الانبار, السبت, التطورات الأمنية الأخيرة في المحافظة الى تقاطعات سياسية خاضعة للمشروع الأميركي، محذرا من استمرار تصاعد الاستهدافات لانها قد تعيد الانبار الى الماضي القريب.وأفاد المصدر ، إن “تخلخل الامن في محافظة الانبار خلال الأيام الماضية وتصاعد الاستهدافات للحشد الشعبي  والمؤسسات المدنية بالمحافظة نتيجة حصول تقاطعات سياسية بين قوى لاحزاب سياسية متنفذه وشخصيات انبارية لاجل الهيمنة بشكل كامل على مقدرات المحافظة وتوظيفها للمشروع الأمريكي بتفتيت العراق”.وأضاف ان “الأميركيين لا يرغبون بان يتم الاستقرار في أي محافظة عراقية سواء الانبار اوغيرها من الوسط والجنوب ولذلك لابد من اثارة الفتن بين الفينة والأخرى”.وحذر المصدر من “استمرار تصاعد الاستهدافات لانها قد تعيد الانبار الى الماضي القريب” .وكانت محافظة الانبار شهدت خلال الساعات الماضية تطورات امنية اسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من الجيش العراقي والحشد الشعبي، فيما وجه وجهاء الانبار انتقادات للحلبوسي المنشغل بملاحقة المنتقدين له بدل الانتباه للوضع الأمني في المحافظة.

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