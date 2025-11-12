مصدر برلماني:الرئاسة البرلمانية وراء موت البرلمان الحالي

مصدر برلماني:الرئاسة البرلمانية وراء موت البرلمان الحالي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، اليوم الأربعاء، أن رئاسة مجلس النواب السابقة لم تتخذ أي إجراءات لمحاسبة النواب المتغيبين عن الجلسات، ،واشار المصدر إلى أن هذا التقصير ساهم في إضعاف الدورين التشريعي والرقابي للمجلس.واضاف، إن “غياب عدد من النواب عن جلسات البرلمان دون محاسبة من الرئاسة السابقة انعكس سلباً على أداء المجلس وأفقده الكثير من هيبته”، داعيا رئاسة البرلمان المقبلة إلى “عدم تكرار الأخطاء السابقة ومعالجتها بشكل جدي لضمان فاعلية المؤسسة التشريعية”.وتابع أن “المرحلة المقبلة تتطلب التزاماً أكبر من النواب بواجباتهم، مع ضرورة وجود إجراءات صارمة بحق المتغيبين لضمان انتظام الجلسات وعدم تعطيل عمل البرلمان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *