مصدر برلماني:السوداني وإطاره ومحافظ البنك “انهكوا الدينار العراقي العريق”

مصدر برلماني:السوداني وإطاره ومحافظ البنك “انهكوا الدينار العراقي العريق”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر برلماني ،اليوم الأربعاء،أن رئيس الوزراء محمد السوداني ومن ورائه إيران ومحافظ البنك المركزي الإطاري علي العلاق قد أنهكوا  الدينار العراقي وأضعفت من قيمته وسمعته في رحلة صعبة مع الدولار، استنزفت خلالها الدولة عشرات المليارات من الدولارات لإثبات مقولة (الدينار أقوى من الدولار) ولحد الآن لم يتمكن النظام الرسمي من تحقيق ذلك”.وأضاف المصدر الذي يعمل في المالية النيابية، ان السوداني دمه إيراني ولن يصلح الوضع العراقي بوجوده ومؤسف أن يكون مصير الدينار العراقي (العريق) وسمعته بيد مجموعة رسمية حكومية مرتبطة بإيران، لا تقدر قيمته الاعتبارية كما يجب، ولا تعمل بشكل صحيح للدفاع عنه ولا إعادة الثقة به محلياً ودولياً”.

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