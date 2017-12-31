مصدر برلماني:العبادي رفض طلباً لاردوغان

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر برلماني، الاحد، عن رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي، طلبا للرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن المنافذ الحدودية.وقال المصدر في اتصال هاتفي مع شبكة أخبار العراق اليوم، ان” رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني طلب خلال زيارته الاخيرة الى تركيا وساطة اردوغان للتدخل لحل أزمة المنافذ الحدودية”.وأضاف ان “اردوغان بناء على ذلك أرسل مقترحا الى العبادي لحل مشكلة المنافذ عبر الادارة المشتركة بين بغداد واربيل”.وأوضح ان “العبادي رفض ذلك الطلب، وشدد على ضرورة بسط الحكومة الاتحادية سلطتها على جميع المنافذ الحدودية”.