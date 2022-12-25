مصدر برلماني:العمليات الإرهابية في كركوك وديالى مصدرها دواعش إيران وحشدها الشعبي

مصدر برلماني:العمليات الإرهابية في كركوك وديالى مصدرها دواعش إيران وحشدها الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو في لجنة الأمن النيابية، اليوم الأحد، إن العمليات الإرهابية التي تنفذ في كركوك وديالى هم دواعش إيران  بتسهيل وتنسيق مع ميليشيات الحشد الشعبي لإبقاء الاضطراب الأمني في العراق لصالح المشروع الإيراني ،وبقاء الحشد مرتبط في بقاء داعش  ،وأضاف النائب الذي رفض الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية ، أن الهجوم الإرهابي الذي شن على قرية البو بالي شمال الخالص في ديالى الأسبوع الماضي هي ميليشيا بدر  المرتبطة بالحشد ،والغاية للتغيير الديموغرافي ، وأكد،أن الحشد يقوم بتنفيذ ما يطلب منه من قبل الحرس الثوري ومكتب خامنئي وارتباط الحشد بالعراق فقط من حيث التخصيصات المالية والتجهيزات ،والعراق اساسا ساقط عسكريا بيد إيران ، وتابع النائب، بعد كل عمل إرهابي تقوم به الميليشيات الحشدوية يتم القاء القبض على الأبرياء أيضا من أهل السنة وهذا هو المخطط تدمير زائدا إخلاء القرى السنية من الرجال ، وشدد النائب ،انه لن يستقر العراق بوجود ميليشيا الحشد الشعبي  .

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