مصدر برلماني:(المندلاوي) باقٍ لرئاسة البرلمان إلى شهر نيسان المقبل

مصدر برلماني:(المندلاوي) باقٍ لرئاسة البرلمان إلى شهر نيسان المقبل
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  بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى الأول من شهر نيسان لغرض التدقيق.وقال مصدر برلماني، إن “المحكمة الاتحادية أجلت البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى الأول من شهر نيسان”.وأضاف، أن “قرار التأجيل جاء لغرض التدقيق”. وتشوب الكثير من الشكوك حول صحة جلسة انتخاب رئيس البرلمان والجلسات التي اعقبتها.اي بقاء محسن ولايتي المندلاوي رئيسا للبرلمان لغاية البت بالجلسة أعلاه من قبل المحكمة الاتحادية.

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