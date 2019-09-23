مصدر برلماني:انتخاب النائب ثابت العباسي رئيساً للجنة النزاهة النيابية

مصدر برلماني:انتخاب النائب ثابت العباسي رئيساً للجنة النزاهة النيابية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر برلماني، الاثنين (23 أيلول 2019)، بانتخاب النائب ثابت العباسي رئيساً للجنة النزاهة النيابية.وافاد المصدر ، إن “أعضاء اللجنة انتخبوا النائب ثابت العباسي رئيساً للجنة النزاهة النيابية”.

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