مصدر برلماني:تأجيل التصويت على الموازنة حتى إشعار آخر

مصدر برلماني:تأجيل التصويت على الموازنة حتى إشعار آخر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر برلماني، اليوم الاثنين، بأن رئاسة البرلمان ابلغت النواب رسمياً بتأجيل جلسة التصويت على الموازنة.وقال المصدر البرلماني في حديث ، إن “رئاسة مجلس النواب ابلغت النواب رسمياً بتأجيل جلسة التصويت على موازنة 2021، دون تحديد موعد جديد لها حتى اللحظة، بعد اخفاق الحوارات والتفاوضات”.وكان مصدر برلماني، قد افاد في وقت سابق،  بعدم وجود اتفاق على تمرير الموازنة بجلسة اليوم، فيما اشار إلى أنه سيتم تأجيلها إلى موعد آخر.واضاف المصدر ، إن “اجتماعات قادة الكتل السياسية مع رئاسة البرلمان، لم تسفر عن اي اتفاق حتى الان”، مبيناً أن “الامور تتجه لتأجيل جلسة التصويت على الموازنة إلى موعد آخر”.

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