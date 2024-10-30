مصدر برلماني:جمع تواقيع نيابية من حزب الحلبوسي لإقالة النائب(شاخ وان)

مصدر برلماني:جمع تواقيع نيابية من حزب الحلبوسي لإقالة النائب(شاخ وان)
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، عن قرار لنواب تقدم بجمع تواقيع نيابية لإقالة شاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.وقال المصدر ، إن “نواب حزب تقدم قرروا جمع تواقيع نيابية لإقالة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب”.وأضاف إن “حماية النائب الثاني شاخوان عبد الله اعتدت بالضرب على النائب هيبت الحلبوسي مما ادى الى رفع الجلسة”.وتابع المصدر، إن “المشادات الكلامية و رفع الجلسـة سببها الاختلاف على الفقرات الواردة في قانون إعادة تمليك العقارات الى اصحابها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *