مصدر برلماني:حراك نيابي لإقالة محافظ بابل

مصدر برلماني:حراك نيابي لإقالة محافظ بابل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر برلماني، عن وجود تحرك نيابي يقوده ممثلو المحافظة داخل قبة البرلمان، لإنهاء تكليف محافظ بابل بالوكالة حسن منديل.وقال المصدر في تصريح، إن “اعضاء مجلس النواب ممثلي بابل عقدوا اجتماعات ووقع عدد منهم على طلب سيقدم إلى البرلمان بشأن انهاء تكليف حسن منديل الذي يدير المحافظة بالوكالة بعد ان كان يشغل منصب النائب الثاني وكلف بهذا المنصب في كانون الاول 2019”.وعن اسباب هذا الحراك اوضح المصدر، أن “المطالبات الشعبية والتظاهرات اضافة الى رغبة ممثلي المحافظة بان يكون هنالك محافظ بالاصالة دفعت الاعضاء للتفكير بهذا الاتجاه”.

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