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حركة التغيير تطالب حزبي بارزاني وطالباني بربط البيشمركة في وزارة الدفاع الاتحادية
تحذير من عرب كركوك بعودة البيشمركة اليها
مصدر برلماني:حراك نيابي لإقالة محافظ بابل
المالية النيابية:الخلافات حول حصة الإقليم في الموازنة مازالت مستمرة
نشطاء الثورة التشرينية للكاظمي:لن نجلس مع قتلة الشعب وسراق المال العام
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المالية النيابية:الخلافات حول حصة الإقليم في الموازنة مازالت مستمرة
البارزاني:موازنة الإقليم يجب أن تكون شفافة وواقعية
بالوثائق..الطاقة النيابية تطالب الحكومة بالإيعاز للكويت بإطلاق 4 سفن عراقية محتجزة لديها
بالوثيقة..إحالة مدير عام مصرف الرافدين الى التحقيق
حزب بارزاني:الخلاف ما زال قائما بشأن حصتنا في الموازنة
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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صور البابا فرنسيس في العراق
بالصور ..العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت أربيل
متظاهرو الناصرية يغلقون مبنى ديوان المحافظة والمطالبة بإقالة محافظها
إحراق مبنى مقر حزب بارزاني وسط بغداد من قبل ميليشيات الحشد الولائية
مصدر أمني:حملة تفتيش على مطلقي صواريخ الكاتيوشا من قبل ميليشيا الحشد في منطقة الجادرية
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- اذاعة INN