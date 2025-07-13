مصدر برلماني:حكومة الإقليم لم تلتزم بقانون الموازنة الاتحادية

مصدر برلماني:حكومة الإقليم لم تلتزم بقانون الموازنة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر برلماني، الأحد، ان حكومة اقليم كردستان لم تلتزم بنص قانون الموازنة الاتحادية وخصوصا مايتعلق بتسليم الايرادات الى بغداد.وقال المصدر، ان “اقليم كردستان قد حصل على جميع استحقاقاته المالية المنصوص عليها في الموازنة ولكنه في الوقت ذاته لم يسلم ماعليه من ايرادات الى الحكومة الاتحادية”.واضاف ان “هناك ايرادات واجبة التسليم من قبل حكومة الاقليم الى بغداد وفقا لقانون الموازنة الاتحادية، حيث ان الاقليم لم يسلم ماعليه وبالتالي فهذه تعتبر مخالفة صريحة للدستور ولقانون الموازنة الثلاثية ولقرارات المحكمة الاتحادية”.وبين ان “الازمة الحقيقية تكمن في قيام الاقليم بالحصول على جميع المبالغ المنصوص عليها في الموازنة من دون القيام بتسليم مابذمته من اموال الى الحكومة الاتحادية، حيث تسعى حكومة الاقليم الى عدم منح الشرعية للمؤسسات المركزية بالسيطرة على نفط الاقليم ووارداته”.

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