مصدر برلماني:خلافات بين الكتل السياسية حول “كعكة المناصب”

مصدر برلماني:خلافات بين الكتل السياسية حول “كعكة المناصب”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر برلماني، الأحد، عن صراع محموم للحصول على حصة من المناصب العليا والدرجات الخاصة، لافتا إلى أن بعض الكتل تهدد باللجوء لـ”المعارضة” كسلاح في حال عدم الاستجابة لمطالبها.وأشار المصدر، إلى “وجود رغبة من جميع الكتل البرلمانية الكبيرة والصغيرة، للحصول على حصة من مناصب الدرجات الخاصة”، مؤكدا أن “النقاش بشأنها وصل إلى طريق مسدود، بعدما تمسكت الكتل الكبيرة بضرورة توزيعها وفقاً للأوزان، التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار 2018”.وأضاف، أن “هذا الخيار لم يرض كتلاً أخرى طالبت بحصة من مئات المناصب التي تدار بالوكالة منذ سنوات”، موضحا أن “بعض الأطراف “السنية” كتحالف القرار لوحت بالذهاب إلى المعارضة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها”.وبين المصدر، أن “عدداً من القوى المؤيدة للحكومة، وأبرزها تحالفا “الفتح” و”سائرون” المدعوم من التيار الصدري، لا يرغبان بتشكيل جبهة معارضة في الوقت الحاضر، لاعتقادهم بأن هذا الأمر قد يؤثر على عمل الوزارات، ويؤخر تطبيق البرنامج الحكومي”.ولفت إلى، “وجود اتجاهين داخل تحالف “الإصلاح”، الأول مساند لحكومة عادل عبد المهدي متمثلاً بـ”سائرون” وقوى أخرى صغيرة، فيما لوح آخرون بالذهاب إلى المعارضة ومن بينهم تيار “الحكمة” الذي يتزعمه عمار الحكيم.وفي ما يتعلق بتحالف “البناء”، أكد المصدر، أن “بعض قيادات التحالف تجري هي الأخرى تحركات مكثفة لمنع تشكيل كتلة معارضة قوية للحكومة”، موضحاً أن “تحالف الفتح المنضوي ضمن البناء لن يقبل بفكرة وجود معارضة بسهولة، لأن لديه عدداً من الوزراء في الحكومة الحالية، فضلا عن وجود بعض الأطراف في تحالف البناء لا ترغب باستمرار عمل حكومة عبد المهدي”.

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