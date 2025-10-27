مصدر برلماني:ضعف السوداني وفشله وراء تمدد الاحتلال التركي في العراق

مصدر برلماني:ضعف السوداني وفشله وراء تمدد الاحتلال التركي في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر يرلماني، اليوم الاثنين، ان ضعف حكومة السوداني وعدم استخدام اوراقها الضاغطة باتجاه تركيا دفع اردوغان باتجاه توسيع تواجد قواته العسكرية في شمال العراق لسنوات اخرى.وقال المصدر، ان “حكومة السوداني لديها خياراتها التي بالامكان ان تلجأ اليها لمواجهة التوسع والتمدد التركي في شمال العراق بعد قرار اردوغان تمديد الوجود العسكري التركي في العراق، الا ان ضعف الحكومة حال دون اتخاذ اي اجراء”.اضاف ان “لدى الحكومة اوراق تجارية وسياسية واقتصادية، الا انها لم تستخدم هذه الاوراق ماسمح لاردوغان باستغلال هذا الصمت لتحقيق مراده وابقاء قواته داخل العراق لسنوات اخرى”.وبين ان “تركيا تتمادى في الكثير من القضايا خصوصا فيما يتعلق بملف المياه في محاولة لتجفيف نهري دجلة والفرات، وتنفيذ مشروع استعماري وتوسعي باتجاه العراق”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *