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- شبكة اخبار العراق
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بلا فائدة..السوداني يوقع عقودا مع “توتال” لإنتاج الطاقة ومستمر في توريد الغاز الإيراني!
تحالف الانبار:السوداني أبلغ الحلبوسي باستمرار إلقاء القبض على الفاسدين في المحافظة
مصدر برلماني:لا حل للكهرباء في العراق إلا برفع يد إيران عنها
العراق يوقع على إتفاقا للطاقة مع شركة “توتال إينرجي” الفرنسية بنسبة 30% من أصل 27 مليار دلاور
نائب:إستيراد الغاز من إيران خيانة كبرى
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- عربية ودولية
السودان..تمديد إغلاق مجالها الجوي إلى نهاية الشهر الحالي
روسيا تهدد بالحرب النووية جراء التصعيد الأمريكي بتزويد أوكرانيا بالقذائف العنقودية
منظمات دولية تنتقد القرار الأمريكي بشأن تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية
بريطانيا تدعو رعاياها في روسيا إلى مغادرتها
تركيا:لن نخضع للضغط بشأن انضمام السويد إلى حلف “الناتو”
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
بلا فائدة..السوداني يوقع عقودا مع “توتال” لإنتاج الطاقة ومستمر في توريد الغاز الإيراني!
مصدر برلماني:لا حل للكهرباء في العراق إلا برفع يد إيران عنها
العراق يوقع على إتفاقا للطاقة مع شركة “توتال إينرجي” الفرنسية بنسبة 30% من أصل 27 مليار دلاور
نائب:إستيراد الغاز من إيران خيانة كبرى
اليوم..سعر صرف الدولار =148750ديناراً
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- رياضية
- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
مقترح لتطوير الفساد وشرعنة النهب في العراق
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- منوعات
- صورة وتعليق
إيران:صديقنا السوداني وافق على دخول 20 مليون زائر إيراني للعراق لزيارة أربعينية الحسين بدون جواز سفر
الطاقة النيابية:فقدان الكهرباء في العراق ستبقى مستمرة رغم صرف أكثر من (100)مليار دولار عليها!
الولائي وزير الصحة:زيارتي لقبر خميني لمباركة إتفاقية التعاون الصحي بين العراق وإيران
الزراعة النيابية: إيران وتركيا اتفقتا على تدمير العراق
إيران:العراق أفرج عن (10)مليارات دولار وسنجعل منه سوقا لبضائعنا ورئتنا الاقتصادية
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- اذاعة INN