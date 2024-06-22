مصدر برلماني:لن تتحسن الخدمة الكهربائية في ظل حكومة السوداني

مصدر برلماني:لن تتحسن الخدمة الكهربائية في ظل حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر برلماني، السبت، أن فصل الصيف هو “مرحلة اختبار” لحكومة السوداني ووزارة الكهرباء، مشيرا الى ان البرلمان يراقب أعمال الوزارة. وقال المصدر،ان كل تصريحات السوداني ووزير الكهرباء من تاريخ تشكيل الحكومة كذب في إصلاح الخدمة الكهربائية ولم تختلف تلك التصريحات عن مما سبقوهم،  واضاف، ان قبل كل موسم صيف تدعي الحكومة ووزير الكهرباء بعدم انقطاع الكهرباء وان الصيف سيكون باردا بحكم استمرار الخدمة الكهربائية هو كلام غير دقيق ويكشف عن مدى استهزائهم بمشاعر المواطنين والضحك عليهم مقابل استمرارهم في المناصب رغم صرف أكثر من مئة مليار دولار على الكهرباء من تاريخ حكومة الجعفري الطائفية الإيرانية الى حكومة السوداني الولائية الإيرانية .وأكد المصدر،أنه لغاية الآن لم تفِ الحكومة ولا وزارة الكهرباء بوعودها بأن يكون تجهيز الكهرباء خلال فصل الصيف الحالي افضل من الصيف الماضي وسيبقى الوضع هكذا طالما الفساد وإيران من تحكم العراق .

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