مصدر برلماني:لن يتجرأ البرلمان العراقي في استضافة السفير الإيراني بشأن قصف أربيل

مصدر برلماني:لن يتجرأ البرلمان العراقي في استضافة السفير الإيراني بشأن قصف أربيل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر برلماني، اليوم السبت، ان “مجلس النواب لن يستطيع استضافة السفير الإيراني إيرج مسجدي حول استهداف اربيل من قبل ايران”.واضاف، إن السفير أصلا لايحترم الدولة العراقية والشواهد كثيرة على ذلك ويتعامل مع البلد كأنه محافظة إيرانية ، واوضح ، اما طلب الزاملي النائب الأول لرئيس البرلمان في استضافة السفير هي فقاعة إعلامية ليس إلا . وإشار إلى ان السفير لن يتقبل أي طلب من البرلمان العراقي بل سيطلب منهم التعامل مع الخارجية ،وأكد المصدر،إن نواب الإطار التنسيقي مع الضربة الإيرانية على أربيل بل يدافعوا عن إيران أكثر من حرص الإيرانيين على بلدهم.واضاف، أنه لغاية اليوم السبت 19/3 لم تقوم رئاسة البرلمان بتوجيه كتاب الى السفير لغرض الاستضافة  بسبب عامل الخوف والارتباط بالمشروع الايراني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *