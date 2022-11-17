مصدر برلماني:ميليشيات حشدوية وراء عمليات الاختطاف والجريمة في العراق

مصدر برلماني:ميليشيات حشدوية وراء عمليات الاختطاف والجريمة في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر برلماني، الخميس، عن وقوف ميليشيات الحشد الشعبي وراء عمليات الاختطاف والجريمة  وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في العراق، مشيرا الى ان هدف تلك العمليات هو جزء من تدمير العراق وعدم استقراره لصالح المشروع الإيراني. واضاف المصدر , ان “اعلان شرطة بغداد وعلى لسان قائدها اللواء عدنان حمود السلامي تسجيل فقدان 450 طفلا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي امر صادم وخطير جدا ولابد ان تستنفر كل الجهود الأمنية لاجل إيقاف تكرارها في بغداد والمحافظات , فضلا عن مراجعة شاملة لكافة ضباط وأمري دوريات النجدة والسيطرات بمختلف صنوفها الأمنية  وإبعاد ضباط الدمج وأفراد الميليشيات العاملين في المؤسسات الأمنية ” .وتابع ، “ان المشكلة الاساسية  تكمن في أن من يقود العراق هم أتباع إيران من الحشد وأحزابها السياسية المتنفذة وبدعم مرجعية النجف الساكتة عن هذه الجرائم الخطرة .

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