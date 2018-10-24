مصدر برلماني:وصول السير الذاتية لمرشحي كابينة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مصدر برلماني ،الأربعاء ، ان السير الذاتية للمرشحين للحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي وصلت الى مجلس النواب لتوزيعها على الأعضاء للإطلاع عليها .وذكر المصدر ،ان ” رئيس الوزراء المكلف ارسل السير الذاتية لاسماء المرشحين للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة الى مجلس النواب للاطلاع عليها بعد ان ارسل المنهاج الخاص بحكومته الى البرلمان مساء امس الثلاثاء “.وطبقاً للمصدر ، فان ” السير الذاتية ستوزع على أعضاء مجلس النواب للاطلاع عليها بغية تمريرها من عدمه ، مبينا ، ان ” هناك استياءً نيابياً بشان ارسال السير الذاتية في ذات اليوم المخصص لمنح حكومة عبد المهدي الثقة في مجلس النواب ، بسبب ضيق الوقت الذي يمكن الاعضاء من قراءة المنهاج الحكومة والسير الذاتية للوزراء في يوم واحد “.