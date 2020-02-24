مصدر برلماني:وصول المنهاج الحكومي لعلاوي إلى رئاسة البرلمان

بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر برلماني، الاثنين (24 شباط 2020)، بوصول المنهاج الحكومي الى رئاسة مجلس النواب.وقال المصدر، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ارسل منهاجه الحكومة، واستلمته رئاسة البرلمان، من أجل عرضه والتصويت عليه”.وفي وقت سابق، من اليوم الإثنين ، اشترطت رئاسة مجلس النواب، إرسال السير الذاتية لكابينة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، ومنهاج الحكومة لعقد جلسة الخميس.وذكرت رئاسة المجلس، في بيان، انها “حددت يوم الخميس المقبل موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة على أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل الموعد المحدد” .وعقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين 24 شباط 2020، اجتماعا خاصا لبحث تحديد موعد للجلسة الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة.وقررت الرئاسة خلال الاجتماع عقد الجلسة الاستثنائية المقررة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الخميس المقبل الموافق 27 شباط 2020 الساعة الواحدة ظهرا، على أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة وفقا للنصوص الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب.ودعت رئاسة المجلس “رئيس الوزراء المكلف للإسراع في إرسال المنهاج الحكومي والسير الذاتية للوزراء قبل عقد جلسة يوم الخميس المقبل”.يأتي ذلك، بعد اجتماع لهيأة رئاسة مجلس النواب، ترأسه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، لمناقشة تحديد موعد الجلسة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة علاوي.